Volley maschile - Perugia espugna Berlino e vede la semifinale

Vittoria convincente per la formazione umbra nell’andata dei quarti di finale di Champions League dove stoppa sul 3-1 il sestetto tedesco e fa un passo importante verso la semifinale.

09-03-2023 12:10

Vincere e convincere: questa la sintesi della prestazione messa in campo da Perugia nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Contro Berlin Recycling Volleys il finale è di 3-1 grazie ai parziali di 25-18, 25-15, 23-25, 25-17.

I tedeschi hanno dimostrato di saper mettere in campo anche sprazzi di buon gioco, ma hanno ceduto sotto i colpi di Leon (16 punti per lui) & co.

Se i primi due set sono stati condotti senza troppi patemi, i ragazzi di Anastasi hanno avuto un black out nel terzo parziale dove sono stati dapprima rimontati e poi battuti. Nel quarto game, invece, l’allarme è rientrato e perfettamente guidati da Giannelli, gli umbri hanno chiuso la pratica.

Con questo successo la semifinale è più vicina: settimana prossima di fronte al proprio pubblico basterà vincere due set.