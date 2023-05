Volley maschile – Trento attende Civitanova per gara 3 scudetto

Sarà uno spettacolo alla BLM Group dove la serie al momento dice 1-1: i padroni di casa proveranno a portarsi in vantaggio sfruttando il fattore campo, la Lube non vuole restare alla finestra.

07-05-2023 11:16

Tutto pronto per Gara 3 della finale playoff di Superlega dove ad affrontarsi ci sono Trento e Lube Civitanova.

Al momento le due compagini si trovano in perfetta parità, 1-1, brave entrambe ad imporsi di fronte al proprio pubblico.

I dolomitici si affideranno come sempre ai loro attaccanti di punta ovvero Michieletto, Lavia, Kaziyski, sotto la regia di Sbertoli, l’obbiettivo è portarsi ad un solo passo dallo scudetto.

La risposta dei ragazzi di Blengini sta nelle mani di De Cecco e nelle bordate di Zaytsev, Yant e Nikolov e nell’orgoglio di voler tenersi stretto quel titolo ad oggi cucito sulle maglie.

La gara andrà in scena a partire dalle ore 18.