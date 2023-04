Volley maschile – Tutto rimandato: le finaliste si decidono a gara 5

Sembravano verdetti già scritti ed invece la serie playoff di Superlega continua a regalare sorprese: la Lube ribalta Milano al tie-break, Piacenza giganteggia su Trento con un netto 3-0.

23-04-2023 10:45

Emozioni su emozioni, c’è quasi da perderne il conto in questa serie playoff di Superlega, giunta a gara 4 delle semifinali.

Alle ore 18 è andata in scena la sfida tra la Lube Civitanova e l’Allianz Milano. La gara è pazzesca con i meneghini che dimostrano, ancora una volta, di essere in uno stato di forma incredibile. E questo lo si vede subito dalle prime battute visto che i ragazzi di Blengini sono sempre costretti a rincorrere. Il primo parziale vede gli ospiti imporsi al fotofinish, 23-25, il secondo denota una supremazia più netta, 18-25. La Lube è con le spalle al muro e qui tira fuori il meglio di sé. Pallone dopo pallone costruisce una grande rimonta, vincendo il terzo set 25-19, poi il quarto 25-22 e mettendo il punto esclamativo nel tie-break (15-7). La finalista si deciderà in gara 5 che andrà in scena martedì 25 aprile alle ore 18 all’Eurosuole Forum.

Più netto il successo di Piacenza su Trento nell’altra semifinale anche se comunque ogni parziale è stato molto combattuto. I padroni di casa si presentano all’appello senza repliche, o si vince o la corsa scudetto termina qui. Il primo game li vede imporsi per 25-21, secondo e terzo parziale terminano entrambe 25-23. Trascinatore assoluto lo schiacciatore Yoandy Leal (17 punti) ma scatenato è anche Yuri Romanò, l’opposto confeziona 12 punti. A Trento non bastano i 13 punti di Michieletto e di Kaziyski, bisognerà andare a gara 5 per staccare il pass per l’atto conclusivo, un atto che per Piacenza sarebbe il primo nella storia della nuova società (ed un’occasione di fare doppietta dopo il successo in Coppa Italia) mentre per Trento sarebbe un sogno lungo sei anni. Anche per questa sfida appuntamento a martedì 25 aprile ore 18 alla BLM Group Arena.