Volley, Mondiali femminili: l'Italia cala il tris contro il Belgio

27-09-2022 20:19

Dopo le prime due vittorie per 3-0, l’Italia del ct Davide Mazzanti riesce a ottenere anche il terzo successo nel girone A dei Campionati del Mondo di volley femminile 2022. Alla GelreDome Arena di Arnhem, in Olanda, le Azzurre superano per 3-1 il Belgio rimontando dopo il primo set perso.

25-21 infatti per le belghe nel primo parziale. L’Italia, che aveva vinto in modo netto con il Camerun e poi fatto molta fatica a battere Porto Rico, non riesce a esprimere al meglio il proprio gioco. Però riesce a pareggiare i conti nel secondo set vinto 30-28.

La partita resta complicata anche nel terzo parziale, che si chiude sempre ai vantaggi con un sofferto 29-27 da parte delle Azzurre. Il match va così in direzione Italia nel quarto set, chiuso 25-9 dalle ragazze del ct Mazzanti con il punto decisivo di Anna Danesi.

Grande carattere dunque mostrato dall’Italia, con buone prove da parte di Paola Egonu ed Elena Pietrini. Per il Belgio la migliore è stata Brit Herbots. Ora le Azzurre, in testa a punteggio pieno, giocheranno giovedì contro il Kenya.