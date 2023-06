Volley, Nations League: successo netto dell'Italia sulla Cina

Dopo la facile vittoria all'esordio contro l'Iran, nuovo 3-0 dei campioni del mondo allenati da De Giorgi.

22-06-2023 16:08

L’Italia sta proseguendo il suo bel cammino nella Nations League 2023 di volley. Dopo il netto 3-0 nei confronti dell’Iran all’esordio, nella pool 2 di Rotterdam la Nazionale azzurra maschile allenata da Ferdinando De Giorgi ha ottenuto un altro successo limpido ai danni della Cina, battuta 3-0 con i parziali finali di 25-13, 25-19, 26-24.

L’Italvolley non ha sbagliato approccio ed è riuscita infatti a mettere subito nella propria direzione la partita contro i cinesi. Un primo parziale chiuso in maniera piuttosto agevole con il punteggio di 25-13, poi dominio azzurro anche all’inizio del secondo set. Con qualche rotazione in più gli Azzurri sono quindi arrivati a chiudere il parziale 25-19.

Nel terzo set l’Italia non ha spinto sull’acceleratore allo stesso modo degli altri due parziali, tanto che il grande equilibrio è rimasto fino alla fine e si è arrivati anche ai vantaggi. La Nazionale di De Giorgi ha poi vinto il set 26-24, chiudendo così il match sul 3-0 netto nei confronti della Cina. Due su due in quel di Rotterdam dopo l’Iran.

Italvolley che rimane dunque in piena zona Final Eight di questa Nations League grazie a quattro vittorie in sei incontri, contando i due successi nella pool 1 contro Cuba e Germania. Venerdì alle ore 20 subito in campo per il terzo match a Rotterdam contro la Serbia, poi domenica alle 12:30 l’Italia di De Giorgi affronterà la Polonia.