Volley, nei quarti dei playoff giochi apertissimi

I giochi sono più che aperti nei quarti di finale dei playoff scudetto della Superlega.

Al PalaBanca di Piacenza è l’Itas Trentino a chiudere la serie e vincere gara due contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza: la formazione trascinata dal solito Nimir strappa così il pass per la semifinale.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 1-3 (17-25, 27-25, 18-25, 22-25)

Serie riaperta, invece, sia a Monza che a Milano. In gara due la Sir Safety Conad Perugia vince in rimonta per 3 a 1 contro l’Allianz Powervolley che affronta metà gara senza coach Piazza espulso per protesta.

Allianz Milano-Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-23, 23-25, 23-25, 20-25)

A Monza è invece la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia a imporsi per 3 set a 0 riaprendo la serie. Nella gara uno, invece tra Lube e Modena (giocata solo domenica 14 per un focolaio tra i marchigiani) è la squadra di Belngini a imporsi con un netto 3 a 0.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Vero Volley Monza 3-0 (25-18, 33-31, 30-28)

Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-0 (25-17, 33-31, 25-20)

15-03-2021