Volley, Novara tenta il tutto per giocare la Champions

28-01-2022 11:20

Due giocatrici dell’Igor volley Novara si sono negativizzate e la speranza è che presto anche il resto del gruppo squadre posso farlo. Nei giorni scorsi sono emerse nuove positività e le giocatrici italiane presto avranno il match di Champions.

Il 2 febbraio è in programma il match contro il Turk Hava Yollari di Marcello Abbondanza. Le regole della Champions non prevedono rinvii quindi Novara spera di avere a disposizione il maggior numero di giocatrici per scendere in campo e giocarsela alla pari.

OMNISPORT