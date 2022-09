Volley, parla Zaytsev: "Nazionale? Non so i motivi dell'esclusione"

07-09-2022 17:54

Nei giorni del Mondiale di Volley, a Il Resto del Carlino ha parlato, dopo mesi di silenzio Ivan Zaytsev che è tronato proprio sull’esclusione dalla rassegna.

“L’esclusione è stato un fulmine a ciel sereno – dice Zaytsev -. Parlando con De Giorgi non mi sono state date motivazioni precise. Solo che non avrei fatto parte del gruppo. Non mi sono state mosse critiche. Sono rimasto stupito”.

La notizia della decisione tecnica di De Giorgi era stata da comunicato stampa, spiegando come la scelta non fosse maturata per mancato impegno del giocatore. E poi l’azzurro, ha aggiunto, sempre in chiave Italia: “Sto guardando le partite in tv, sono in fibrillazione e tifo Italia”.