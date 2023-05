Volley, Perugia prova a salvare la stagione con il 5° posto

Il match è in programma oggi alle 19.30

13-05-2023 11:30

Oggi, alle ore 19.30, ultimo atto dei playoff per il 5° posto, tra Vero Volley Monza e Sir Safety Susa: in palio 5° la terza coppa europea in ordine di importanza, la CEV Challenge Cup.

Il coach di Monza, Massimo Eccheli ha detto: “Siamo all’epilogo della stagione e ci giochiamo una Finale che, pur non assegnando un titolo, per noi è molto importante. È la fine di un percorso che abbiamo affrontato con serietà, entusiasmo ed il desiderio di arrivare dove siamo arrivati. Dovremo giocare al massimo per rispetto del nostro lavoro e delle fatiche che abbiamo fatto. La partita è difficile, perché Perugia si è laureata campione del Mondo ed ha vinto la stagione regolare, ma noi possiamo esprimere una ottima pallavolo. Fermiamo il tempo e pensiamo che siamo in una situazione privilegiata, perché abbiamo la possibilità di disputare un match divertente. Non abbiamo nessun tipo di pensiero se non quello di preparala bene tatticamente, di metterci entusiasmo e voglia di divertirci”.