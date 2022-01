Volley, Piacenza vince con Vibo e supera Monza

13-01-2022 15:49

La Gas Sales Bluenergy Piacenza chiude nel migliore dei modi il girone d’andata di SuperLega battendo 3-0 nel recupero dell’ultima giornata di andata la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

La vittoria vale per gli uomini di Bernardi 3 punti e il sorpasso su Monza. La posizione conquistata in classifica proietta Piacenza al derby con Modena in programma domenica alle 18.00 per i Quarti di Del Monte Coppa Italia mentre Monza.

13a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (27-25, 25-22, 25-23) – Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 2, Rossard 7, Caneschi 8, Lagumdzija 13, Recine 12, Holt 7, Catania (L), Stern 3, Scanferla (L), Antonov 0, Russell 0. N.E. Tondo, Cester, Pujol. All. Bernardi. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta 0, Borges Almeida Silva 10, Candellaro 8, Nishida 12, Basic 4, Resende Gualberto 7, Condorelli (L), Rizzo (L), Gargiulo 0, Fromm 7, Nicotra 0, Partenio 0. N.E. All. Baldovin.

OMNISPORT