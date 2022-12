Volley, sfida decisiva in Champions per la Lube

13-12-2022 14:22

Dopo quattro vittorie consecutive in trasferta tra CEV Champions League e SuperLega, i campioni d’Italia della Lube tornano a giocare in casa. Si avvicina il 1° turno di ritorno della Pool C. Mercoledì 14 dicembre (ore 19) è in programma all’Eurosuole Forum la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Tours VB, rispettivamente prima e seconda in classifica nel girone.

Capitan Luciano De Cecco e compagni inseguono la quarta vittoria consecutiva nel raggruppamento. Un successo contro i prossimi rivali blinderebbe il primato avvicinando i cucinieri alla qualificazione diretta ai Quarti di Finale.

In CEV Champions League i biancorossi hanno vinto le prime tre gare della Pool C prendendosi la vetta solitaria.

Queste le parole di Chicco Blengini: “Con il Tours VB mi aspetto un confronto più difficile rispetto alla trasferta di andata perché conosco il valore del team transalpino e, secondo me, noi in Francia abbiamo giocato una buona gara, mentre loro non hanno espresso il consueto livello di gioco, soprattutto se si considerano le prestazioni fornite nelle partite immediatamente precedenti. Dovremo essere bravi a concentrarci sulla nostra parte del campo, sviluppare il nostro gioco e approfittare di match così impegnativi per proseguire il percorso di crescita. Una partita del genere è più utile di tanti allenamenti in palestra!”.