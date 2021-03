Volley, sfida decisiva per Milano e Verona

La Powervolley Milano e Verona si giocano, domani alle 21 all’Allianz Cloud, un posto nei quarti dei play off dove ad attenderle c’è Perugia. I milanesi sono reduci dalla vittoria di CEV Challenge Cup ma non per questo devono riteneresi appagati.

«Arriva gara 3 del Turno Preliminare e vogliamo farci trovare pronti e preparati – dichiara lo sloveno Tine Urnaut –, perché per noi è come se fosse una finale. Verona in gara 2 ha giocato una buona partita e sono stati più bravi di noi. Cercheremo di recupere al meglio tutte le energie e le forze dopo la semifinale di CEV Challenge Cup per dare il massimo e per dare tutto in campo domani sera».

OMNISPORT | 05-03-2021 16:58