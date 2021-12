Volley, Simon: "Troppi errori da parte nostra"

12-12-2021 12:15

La Lube Civitanova ha purtroppo perso nella notte la finale del Mondiale per club contro il Sada Cruzeiro 0-3 (17-25, 22-25, 23-25).

A fine match le dichiarazioni di uno dei migliori dei cucinieri, Simon: “Purtroppo è andata male, loro hanno fatto una gran bella partita, mentre noi abbiamo commesso tanti, toppi errori, soprattutto in battuta. Abbiamo forzato perché con la palla in mano era molto difficile fermare il Sada, che ha giocato una bella partita e dalla sua ha avuto anche un po’ di fortuna. Nel terzo set siamo arrivati vicinissimi alla rimonta, peccato non esserci riusciti. L’imperativo adesso è guardare avanti con fiducia, cercando anche di imparare dagli errori che abbiamo commesso oggi. Abbiamo davanti due impegni molto importanti in Champions League e campionato, in cui daremo nuovamente il 100%”.

