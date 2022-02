Volley, tolta la VNL alla Russia. Si attendono notizie per i Mondiali

27-02-2022 10:29

Arrivano le prime conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina anche nel Mondo della pallavolo. Se per ora non sono state prese decisioni sul Mondiale del 2022 in Russia una decisione è arrivara sulla VNL.

Il comunicato della FIBV: “In risposta al peggioramento della situazione in Ucraina, la FIVB ha informato oggi la Federazione Russa che i due round della prossima Volleyball Nations League (VNL), originariamente in programma a Ufa e Kemerovo a giugno e luglio, non si disputeranno più in Russia, ma verranno spostati in altre sedi di gioco.

La FIVB continuerà a seguire da vicino la situazione ed esaminerà gli altri eventi che si terranno in Russia, incluso il Campionato del Mondo maschile in programma nel 2022.

La FIVB rende inoltre noto che è in contatto con le parti interessate, comprese le Federazioni Nazionali, e condivide la loro grave preoccupazione per il popolo ucraino”.

