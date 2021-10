Volley, torna la Superlega: big match tra Trento e Civitanova

30-10-2021 10:30

Archiviata la Supercoppa (con la vittoria dell’Itas Trentino), torna il campionato con la terza giornata.

Oggi, alle 18.00 la Gas Sales Bluenergy Piacenza scende in campo contro l’Allianz Powervolley Milano. I padroni di casa arrivano con due vittorie in due partite e con la vittoria contro i campioni d’Italia di Civitanova. Milano è a quota 2 punti dopo aver saltato la prima per riposo e aver vinto al tie break contro Monza.

Nell’anticipo di sabato alle 20.30, la Leo Shoes PerkinElmer Modena dopo la sconfitta contro Monza e un weekend da spettatrice per il turno di riposo, l debutta in casa in contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Sfida numero 37, domenica alle 15.30, tra Verona Volley e Top Volley Cisterna. I padroni di casa, avanti 26 a 10 nei precedenti. Big match delle 18.00 tra l’itas trentino e La Lube che deve scongiurare la terza sconfitta di fila dopo i passi falsi casalinghi con Piacenza in Campionato e con Monza in Supercoppa.

I gialloblù guidano la classifica a punteggio pieno.

In campo alle 18.00 anche Kioene Padova e Consar RCM Ravenna per una classica della Serie A giunta al capitolo n. 72. Equilibrata la storia degli scontri diretti, con i veneti avanti per 37 vittorie a 34.

La sorpresa della Supercoppa, ovvero la Vero Volley Monza torna in campo alle 20.30 di domenica, in casa, per la sfida inedita contro la neopromossa Gioiella Prisma Taranto.

