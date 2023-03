Trento batte Monza, oggi Modena e Verona possono chiudere la serie

26-03-2023 10:17

La Serie dei Quarti di Finale fra Itas Trentino e Vero Volley Monza regala un altro successo alla squadra che giocava di fronte al proprio pubblico.

Il fattore campo è infatti resistito anche in Gara 3 al termine di un incontro ancora differente dai primi due; lo ha vinto Trento perché ha saputo avere i nervi saldi nel momento in cui ha perso il primo set (che vinceva 14-11) e nel corso dei successivi in cui spesso i brianzoli sono riusciti a risalire la china nonostante le redini del gioco fossero sempre state in mano ai padroni di casa. A guidare la rimonta verso il 3-1 che porta la squadra di Lorenzetti avanti 2-1 nella serie uno strepitoso Kaziyski (MVP del match), ma anche un Michieletto sempre decisivo, specialmente nella lotta punto a punto nelle prime fasi di terzo e quarto parziale. Monza non ha potuto contare stavolta su un Grozer particolarmente efficiente e a gioco lungo ha pagato l’assenza di alternative su palla alta a Davyskiba e Maar.

Oggi le altre sfide.

Gara 3 Quarti di Finale – Play Off SuperLega Credem Banca

Domenica 26 marzo 2023, ore 17.00

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sir Safety Susa Perugia – Allianz Milano

Domenica 26 marzo 2023, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona