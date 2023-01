26-01-2023 12:47

Sul treno per l’Unipol Arena di Bologna salgano Conegliano, Milano, Novera e Bergamo. Sono queste le quattro squadre che proveranno, alle Final Four di Coppa Italia, a portare a casa il primo trofeo dell’anno solare.

Tra i quattro roster il nome che spicca di più è quello di Bergamo. Le lombarde sono riuscite a superare la favorita Scandicci, reduce però dalla sconfitta pure con Novara in campionato.

Il Volley Bergamo 1991 sarà l’underdog del weekend. La formazione di Coach Miccoli affronterà la Vero Volley Milano, battuto proprio nell’ultimo turno di regular season per 3 a 2. Sognare quindi non è proibito.

Dalla sua la Vero Volley Milano arriva grazie alla vittoria contro Casalmaggiore con un netto 3 a 0.

Nell’altro match un grande classico, con Conegliano che affronterà l’Igor Gorgonzola Novara. Le piemontesi proveranno a eliminare i fantasmi del passato e a sfruttare il buon momento (in campionato si sono imposte contro Scandicci). Non sarà semplice visto che la campionesse del Mondo sono le favorite e non hanno avuto, fatta eccezione per qualche concessione, troppi momenti di calo. Le venete si sono infatti imposte contro la Reale Mutua Fenera Chieri.

L’appuntamento è per sabato 28 gennaio con le due semifinali, Conegliano-Novara alle 18.30 e Bergamo-Milano alle 21, mentre domenica 29 gennaio alle 18 la grande finalissima.

45^ COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

FINAL FOUR – UNIPOL ARENA

SEMIFINALI

Sabato 28 gennaio ore 18.30 diretta Rai Sport + HD

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 28 gennaio ore 21.00 diretta Rai Sport + HD

Volley Bergamo 1991 – Vero Volley Milano