Volley, VLN 2021: dal 21 maggio azzurre nella bolla di Rimini

Si avvicina l’entrata nella bolla di Rimini per la nazionale italiana femminile che parteciperà alla Volleyball Nations League 2021. La data d’inizio della bolla è fissata per la sera di venerdì 21 maggio, mentre il torneo femminile prenderà ufficialmente il via martedì 25 maggio.

Questo l’elenco delle atlete convocate, guidate durante la competizione dal tecnico Giulio Bregoli: Ilaria Battistoni (Igor Gorgonzola Novara), Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara), Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri), Sofia D’Odorico (Delta Despar Trentino), Chiara De Bortoli (Reale Mutua Fenera Chieri), Eleonora Fersino (Zanetti Bergamo), Eleonora Furlan (Delta Despar Trentino), Anastasia Guerra (Il Bisonte Firenze), Marina Lubian (Savino del Bene Scandicci), Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri), Giulia Melli (Delta Despar Trentino), Camilla Mingardi (Unet E-Work Busto Arsizio), Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze), Loveth Omoruyi (Imoco Conegliano), Federica Squarcini (Saugella Monza), Rachele Morello e Rebecca Piva (Olimpia Teodora Ravenna) entrambe dal 5 giugno.

OMNISPORT | 18-05-2021 17:21