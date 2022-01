Volo cancellato: salta la gara di Eurocup della Reyer

26-01-2022 11:07

Come era preventivabile, alla fine il match di Eurocup tra Reyer Venezia e Bursaspor sarà rinviato a data da destinarsi.

Gli orogranata, dopo essere stati impossibilitati a partire per la Turchia ieri, questa mattina hanno cercato nuovamente di imbarcarsi per Istanbul ma, esattamente come nei precedenti tentativi, ancora una volta si sono visti cancellare il volo a causa delle pessime condizioni meteo sul territorio turco.

Preso atto di ciò, la gara contro la formazione di coach Alimpijević (incontro per il quale la Reyer si era già vista respingere nelle scorse ore la richiesta di rinvio) verrà posticipata a data da destinarsi e, presumibilmente, verrà recuperata nel periodo di sosta per la Coppa Italia.

