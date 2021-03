Volta a Catalunya, Sagan trionfa nella 6° tappa. Yates resta leader

Nella sesta tappa della Volta in Catalogna è Peter Sagan a trionfare. Il 31enne slovacco ha avuto la meglio in volata su Impey e Molano. Si è dovuto invece ritirare per un problema al ginocchio Giulio Ciccone. Domani ultima tappa con arrivo a Barcellona, il leader resta Adam Yates.

CLASSIFICA GENERALE

1 – 🇬🇧 Adam Yates (Ineos Grenadier) – 23h 08m 45s

2 – 🇦🇺 Richie Porte (Ineos Grenadier) – a 49″

3 – 🇬🇧 Geraint Thomas (Ineos Grenadier) – a 53″

4 – 🇪🇸 Alejandro Valverde (Movistar Team) – a 1′ 03″

5 – 🇳🇱 Wilco Keldermann (Bora-Hansgrohe) – a 1′ 03″

6 – 🇨🇴 Esteban Chaves (Bike Exchange) – a 1′ 04″

7 – 🇵🇹 Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) – a 1′ 07″

8 – 🇬🇧 Hugh Carthy (Education First) – a 1′ 20″

9 – 🇺🇸 Sepp Kuss (Jumbo Visma) – a 1′ 29″

10 – 🇬🇧 Simon Yates (Bike Exchange) – a 1′ 32″

OMNISPORT | 27-03-2021 18:15