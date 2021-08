Vuelta di Spagna, Jakobsen: "Felicissimo per questa vittoria"

Nel giorno del compleanno, Fabio Jakobsen trova la sua terza vittoria in questa edizione della Vuelta di Spagna. Fabio Jakobsen sfrutta per l’ennesima volta il super lavoro della sua Deceuninck Quick-Step e si impone allo sprint nella sedicesima tappa. Queste le sue parole:

“Un compleanno è sempre un bel giorno, ma sono felicissimo di questa vittoria. Questo è il Wolfpack. Ero rimasto indietro sulla salita. I ragazzi mi hanno aspettato, mi hanno riportato in gruppo e ho vinto la gara. Tutto è grazie a loro. Tutto quello che dovevo fare era una corsa breve e veloce, oggi hanno fatto loro tutto il resto. Non sono mai sicuro di vincere, ma ci provo sempre perché se non ci provi, non vinci mai. Sono molto felice e vorrei anche cogliere questo momento, con la mia terza vittoria, per ringraziare tre persone che sono state davvero importanti per la mia guarigione: il professor Meijer dell’ospedale di Nijmegen, Yvan Van Mol, il mio medico di squadra, e Cor van Wanrooij, il mio osteopata durante il mio recupero. Quindi vorrei ringraziare loro tre, li amo tutti”.

