Vuelta di Spagna, Rein Taaramäe: "Ho le gambe per resistere"

In questa quarta tappa della Vuelta a España 2021, l’estone Rein Taaramäe non ha avuto grossi problemi nel mantenere la posizione e la maglia Roja. Nel corso della gara è stato scortato da tutta la squadra, e c’è anche stato spazio per un piccolo brivido quando a 2 Km dal traguardo è stato protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze. Queste le sue parole:

“Non so davvero come sono caduto. Il finale era molto nervoso e mi sono ritrovato a terra in una curva a destra. Ma va bene, non ho troppi problemi […] È stato fantastico oggi. Siamo stati davanti con tutta la squadra per un po’. Ci siamo davvero divertiti tutti insieme. È stato bellissimo. Se domani non c’è vento, probabilmente posso tenere la maglia […] Penso di avere le gambe per resistere se sono ben posizionato. Penso di poterlo tenere per due giorni, poi la tappa di Alicante sarà una grande battaglia, e probabilmente sarà troppo dura”.

OMNISPORT | 17-08-2021 19:25