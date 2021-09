Vuelta di Spagna, Roglic: "Pazzesco che questa sia la mia 50° maglia da leader in un GT"

Primoz Roglic, nella tappa di oggi vinta dal danese Magnus Nielsen, è stato in grado di conservare la propria maglia rossa da leader della corsa, raggiungendo così un grande traguardo. il corridore della Jumbo-Visma è infatti arrivato così alla 50° maglia da leader di un Grande Giro in carriera. Un traguardo fantastico, che lo sloveno ha scoperto di aver raggiunto solo quando gli è stato riferito in zona interviste. Queste le sua parole:

“Bellissimo che la mia famiglia sia qui. Sono la mia vita e sono molto felice – è stato ovviamente il suo primo pensiero – È stata una giornata dura dall’inizio alla fine. È andata via una fuga molto forte, a noi stava bene e abbiamo potuta prenderla più alla leggera. Ma la Vuelta sta finendo e le occasioni rimaste non sono molte, così le squadre degli sprinter hanno fatto un ritmo altissimo. Pazzesco che questa sia la mia cinquantesima maglia da leader in un GT, la speranza è di poterla difendere. Non sono mai bravo con le statistiche, quindi sono sempre positivamente sorpreso”.

OMNISPORT | 03-09-2021 18:44