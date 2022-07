Vuelta Espana, ancora da valutare la presenza di Tadej Pogacar

25-07-2022 15:27

È ancora tutto da definire il programma della seconda parte di stagione di Tadej Pogacar. Stando ai piani originali, lo sloveno dopo il Tour dovrebbe correre la Vuelta Espana, evento che però, contrariamente a quanto preannunciato, al pari del connazionale Roglic (vittima di una doppi frattura alle vertebre alla Grande Boucle) potrebbe non vederlo al via.

Dopo le fatiche sulle strade di Francia infatti, Pogacar e la sua squadra potrebbero decidere di saltare il Grand Tour spagnolo e focalizzarsi sulle classiche di fine stagione evitando così un secondo grande sforzo al nativo di Komenda.

“Esserci era nel piano originario. Però dobbiamo sederci e parlarne insieme, vedere come sta dopo il Tour e decidere la cosa migliore per lui. Di fatto, una parte della squadra che ha corso in Francia sarà presente alla Vuelta: la decisione su Pogačar, però, la prenderemo nei prossimi giorni” ha affermato ad AS Joxean Matxin, manager di una UAE Team Emirates che forse, con una formazione al completo, in Francia avrebbe potuto ottenere tutto un altro risultato.

“Pogačar ha pagato il crollo della tappa del Col du Granon, perdendo lì 3 minuti. Non voglio togliere meriti a Jonas Vingegaard, anzi, ma se avessimo avuto la squadra al completo, penso che non sarebbe andata così. Ma è giusto fare i complimenti al vincitore e anche a Wout van Aert, che ha dimostrato di saper fare tutto” ha dichiarato con grande onestà il dirigente spagnolo, pronto assieme a Pogacar a prendersi delle rivincite nei tre mesi conclusivi della stagione 2022.