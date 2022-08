Walter Mazzarri a Qatar 2022: può diventare CT del Marocco

17-08-2022 23:43

Walter Mazzarri potrebbe essere uno degli allenatori – o in questo caso sarebbe più corretto dire commissari tecnici – protagonisti al prossimo Mondiale in Qatar. Questa la clamorosa indiscrezione trapelata nel corso della giornata di oggi e che sembra aver trovato conferme.

Dopo l’ultima esperienza a Cagliari, terminata con l’esonero, il tecnico toscano è stato in queste ultime ore a Rabat, capitale del Marocco, per parlare con il Presidente della locale federcalcio, Fawzi Lekjaa, che ha recentemente esonerato il CT Vahid Halilhodzic.

Come testimoniano i media marocchini, l’incontro è stato particolarmente positivo. Dunque, Mazzarri a 61 anni potrebbe aggiungere alle sue esperienze da allenatore anche un Mondiale di calcio, considerato che a Qatar 2022 mancano ormai solamente 3 mesi. Saranno abbastanza per il tecnico ex Napoli, tra le altre, per fare conoscenza con i nuovi giocatori e preparare il girone eliminatorio? Le avversarie, per la cronaca, non saranno delle più semplici da affrontare: Belgio, Canada e la Croazia finalista all’ultimo campionato del mondo, nel 2018.