Walter Mazzarri mette tutti in guardia

Il Torino va a far visita all’Udinese per provare ad allungare la serie positiva iniziata dopo la sconfitta al debutto contro la Roma.

I friulani però hanno iniziato bene la stagione, al netto della sconfitta di Firenze: "Andiamo ad Udine pronti ad affrontare una squadra che sul proprio campo ha già battuto la Sampdoria – ha detto Walter Mazzarri in conferenza stampa – Non sarà una partita facile, ma se vogliamo crescere dobbiamo mettere in campo una squadra che può prevalere sull'avversario e sappia sempre cosa fare".

Mazzarri è rimasto vago sulla formazione, dalla quale potrebbe essere escluso Rincon, tornato in ritardo dalla Nazionale e sostituito da Baselli davanti alla difesa, glissando anche sulle soluzioni in attacco, dove Zaza scalpita per il debutto da titolare: “Se vogliamo provare a fare qualcosa in più, i miei giocatori devono accettare di essere in competizione l'uno con l'altro, più la rosa è competitiva, meglio è per l’allenatore. Tutti vogliamo vincere e raccogliere risultati importanti, le mie scelte sono protese verso quest’obiettivo".

SPORTAL.IT | 15-09-2018 15:05