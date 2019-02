Wanda a Icardi: "Allontanati quando non ti danno valore"

Gli esami strumentali, ai quali si è sottoposto alla clinica Humanitas, non hanno rilevato nessun problema serio al ginocchio. Secondo l'Inter, Icardi è nelle stesse condizioni fisiche di inizio anno. Eppure, anche contro il Rapid Vienna, gara valida per il ritorno dei 16esimi di Europa League (trofeo al quale la società tiene in maniera particolare), resterà in tribuna, a guardare i compagni giocare.

Dopo la tempesta degli scorsi giorni, non sembra essere tornato il sereno in casa Inter. Icardi continua a concentrarsi sulla fisioterapia e a non dare segnali confortanti su un suo reintegro nella rosa nerazzurra. Wanda Nara, moglie e agente, ha, via Instagram, pubblicato un messaggio che potrebbe essere letto come un possibile addio all’Inter, al termine di questa tribolata stagione: "Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti danno consigli e allontanati quando non ti danno valore", le parole usate dalla moglie/agente del bomber argentino.

I vertici nerazzurri, dopo aver ribadito l'importanza di Icardi nel progetto nerazzurro e aver spiegato come non verrà mai ceduto alla Juventus (Paratici aveva fatto intendere di voler provare ad intavolare una trattativa), dovranno, presto, trovare una soluzione al "caso Icardi". Diversi club si stanno interessando alla vicenda, pronti a farsi avanti in maniera concreta. Real Madrid e Chelsea, al momento, sembrano le società più interessate a Maurito, forti anche di un appeal importante e di una forza economica notevole. Si è parlato anche di un interessamento del Napoli ma la soluzione estera pare la più probabile (difficile che Marotta e Ausilio decidano di rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto). Da ricordare che il contratto di Icardi con l'Inter scadrà nel giugno del 2021.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 08:05