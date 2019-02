Inter-Icardi: ora è il ginocchio a dividerli

Mauro Icardi è alle prese con un problema al ginocchio da alcuni giorni e questa mattina si è sottoposto a risonanza magnetica.

Il comunicato dell'Inter: "Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso".

Icardi, accompagnato dalla moglie Wanda Nara, è rimasto nella clinica per circa 45 minuti per gli accertamenti disposti dalla società nerazzurra e prescritti dal medico sociale Piero Volpi. La volontà del club era quella di chiarire l'entità dei problemi al ginocchio e alla caviglia: da giovedì scorso Maurito non si allena più e si limita a sedute fisioterapiche.

In un post su Twitter, Wanda Nara ha smentito ha smentito l'indiscrezione secondo cui la punta argentina si rifiuterà di giocare finché non gli verrà ridata la fascia da capitano.

"Vergognoso!!!! Continuare a dire queste cazzate è ancora più pericoloso. La verità è sempre e solo una!!".

"Nessuna tensione – ha detto negli scorsi giorni Marotta sulla questione – abbiamo preso una decisione, ma non è stata punitiva. Un avvicendamento che gli abbiamo motivato perché pensavamo che fosse un bene per tutti. I capifamiglia alle volte devono assumere decisioni antipatiche, ma è un percorso di crescita e rafforzamento anche di Icardi stesso. Il contratto non centra proprio niente. Presenteremo una nostra proposta come giusto. Ho promesso a Wanda, quando ci siamo visti, di farle una proposta e la faremo nel giro di qualche settimana. Ora valuteremo che tipo di proposta. Ma è una questione diversa rispetto alla fascia, centrano con le dinamiche del gruppo".

20-02-2019