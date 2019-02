Inter, caccia al bomber post Icardi: trovato il sostituto ideale

Romelu Lukaku lascerà a giugno il Manchester United e potrebbe diventare una grande occasione per l'Inter. Secondo quanto riporta il Daily Mail, i Red Devils non sono intenzionati a puntare sul bomber belga nella prossima stagione, e si stanno cercando intorno alla ricerca di acquirenti per una cessione estiva. Lukaku era arrivato a Manchester per volontà di José Mourinho nel 2017, ed è in scadenza di contratto nel 2022. Con l'arrivo di Solskjaer, a differenza di altre stelle come Pogba, non sta brillando e sta anzi trovando sempre meno spazio (appena sette minuti contro il Psg).

L'Inter, che in estate potrebbe dire addio al "ribelle" Icardi, sta seguendo con attenzione la situazione ed è pronta ad effettuare un sondaggio.

Un altro nome sulla lista di Marotta è quello di Edin Dzeko, bomber della Roma in scadenza di contratto nel 2020. Il centravanti bosniaco, già cercato in passato dall'Inter, non rinnoverà l'ingaggio con i giallorossi e potrebbe andarsene subito a giugno: il Biscione potrebbe mettere sul piatto un contratto più lungo per convincerlo ad accasarsi a Milano. Dzeko è più compatibile tatticamente con Lautaro Martinez rispetto a Icardi, anche se in questa stagione ha trovato poco la porta (appena 5 finora i gol realizzati).

Un altro attaccante favorito è Paulo Dybala: da tempo si vocifera di un forte interesse di Beppe Marotta per la punta bianconera, che potrebbe rientrare nella trattativa per la cessione di Icardi alla Vecchia Signora. Ma il feeling ritrovato con Cristiano Ronaldo tiene l'argentino distante dai nerazzurri, almeno per ora.

C'è quindi il colombiano Duvan Zapata, esploso in questa stagione con la maglia dell'Atalanta. I primi contatti sono già avvenuti a gennaio, quando ancora la bufera Icardi doveva esplodere con tutta la sua forza. I rapporti con il presidente dei bergamaschi Percassi sono ottimi, ma il prezzo dell'ex Udinese è chiaramente aumentato dopo gli ultimi due mesi ricchi di gol.

Ci sono poi le suggestioni Edinson Cavani (in uscita dal Psg) e Gonzalo Higuain (che potrebbe non essere riscattato dal Chelsea). Il Matador e il Pipita nonostante l'età restano molto ambiti, ma il pesante ingaggio è uno scoglio per ora insormontabile per i meneghini.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 12:45