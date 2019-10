Wanda Nara e Icardi insieme si preparano alla prossima mossa

Nella sua residenza sul Lago di Como, protetta e raccolta, Wanda Nara sta trascorrendo giorni di calma apparente con suo marito, Mauro Icardi, e i suoi cinque figli, Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca ed Isabella.

Sono momenti di estrema serenità, che condivide su Instagram stories con i suoi followers e che proiettano una immagine di assoluta rilassatezza, dopo i fasti e i titoli relativi alla riapertura del tema Icardi e al suo personale percorso professionale. Sul GFVip poco o nulla ha da dire, per ora, la futura opinionista del format.

Mentre la questione sul rientro o meno in Italia di suo marito non avrà sicuramente risoluzione a breve, sul suo futuro in qualità di opinionista e imprenditrice gli aggiornamenti ci sono. E non sono di certo banali.

Com’è noto, da quando Dagospia ha lanciato con prepotenza la notizia, Wanda Nara andrebbe a ricoprire un ruolo sempre più preminente in quel di Cologno Monzese. Mediaset andrebbe infatti accolto la proposta, avanzata dal conduttore e giornalista del prossimo GF Vip Alfonso Signorini, di incaricare la signora Icardi di regalare quello scintillio che il format aveva un po’ perso.

Per questioni di rete, poi, la decisione di far scivolare in avanti il debutto del nuovo Grande Fratello consentendo al nuovo Adrian di trovare una collocazione consona e più brillante, rispetto alla prima, controversa edizione del ritorno in tv di Adriano Celentano.

Wanda Nara attende, dunque, che i tempi televisivi siano maturi per assumere un ruolo più libero rispetto a quello di Tiki Taka, che tanto ha destato interesse ma che non esprime le potenzialità che l’azienda riconosce alla showgirl.

Fra i concorrenti di questa attesa edizione, si parla di Antonella Elia, Paola di Benedetto e Michele Cucuzza. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, si sarebbe accarezzata l’ipotesi di far entrare nella casa dalla porta rossa Adriana Volpe e il suo collega-nemico Giancarlo Magalli, il quale si è affrettato a smentire anche solo l’idea con un post molto esplicito su Facebook.

La pausa delle Nazionali comporta anche questo clamore e un relativo silenzio sui campionati in corso, senza però disdegnare le indiscrezioni di mercato che – come scritto sopra – vedono sempre protagonista l’attaccante argentino. Con il PSG, Icardi ha ritrovato gol e fiducia e una certa critica lo apprezza in maniera più che positiva, ma perché rimanga a Parigi ci vuole ben altro.

La Nara lavora, come sempre, con la sagacia che ha dimostrato districandosi tra i fronti utili alla loro causa: il rinnovo con l’Inter – lo sappiamo – consente al club di non buttare via un capitale investito sull’ex capitano, ma il suo rientro a Milano con questo nuovo progetto è lontanissimo.

Più facile che, se verranno ceduti i giocatori giusti, l’attaccante argentino rimanga a Parigi o ritenti la carta della Serie A come aveva provato Wanda nel corso dell’estate, muovendosi sull’asse Torino-Napoli.

VIRGILIO SPORT | 15-10-2019 12:13