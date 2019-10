Wanda Nara riprende le sue trame: Icardi è già un rimpianto

Non è scivolata nell’indifferenza l’affermazione, correlata a un concetto molto esplicito, sulla nuova Inter di Antonio Conte. Il rimpianto tecnico di Icardi, si legge sul Corriere dello Sport, è sempre più forte.

E lo è, a questo punto del campionato, in questa circoscritta fase posta tra due parentesi che mette in evidenza quel gap dalla Juventus che, con una drammatizzazione di grande effetto, ha ammesso anche Conte nella conferenza stampa post Inter-Juve. Wanda Nara aveva ragione, forse, quando elogiava il peso che Mauro aveva nell’Inter.

Oggi Icardi è a Parigi e indossa la maglia del PSG senza manifestare poi così tante recriminazioni nei confronti del passato, ma delle dirigenza nerazzurra sì. Lo ha fatto con una certa attenzione, nell’ultima intervista rilasciata, ma lo ha fatto al pari di Wanda Nara che si esalta a ogni successo di Icardi. E proprio. Perché ogni rete firmata dall’attaccante argentino è una conferma del suo valore e delle possibilità di poter dettare le regole del gioco, anche in una situazione come quella attuale da un punto di vista contrattuale.

Su Instagram, la Nara ha postato uno scatto molto seducente e accattivante che la ritrae con Mauro. Non è solo una campagna commerciale a suggerire posa e concetto: è l’idea che insieme sono un unico brand, un interlocutore unico.

Quindi per parlare con Icardi, si deve chiedere a Wanda. L’idea, poi, non è molto distante da quanto aveva spiegato a parole sue Ivana Icardi nel corso del suo ultimo intervento nel corso di Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara d’Urso. La questione è semplice: la moglie agente del giocatore fa da filtro e decide che cosa deve passare e che cosa no.

Fino a questo momento, la scelta di rompere con l’Inter aveva dettato una nuova agenda, segnando anche la partecipazione televisiva della Nara a Tiki Taka. Ma di quella polemica con Pierluigi Pardo e i suoi, Wanda non ne vuole parlare. Così come non ha proferito post sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista, accanto ad Alfonso Signorini.

Il riscatto che il PSG dovrebbe versare all’Inter non è cosa da poco (70 milioni circa) e il ritorno al gol, da solo, non basta a chiudere la questione. Sempre che Mauro e Wanda concordino che nel loro futuro ci sia Parigi.

VIRGILIO SPORT | 11-10-2019 12:25