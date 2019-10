Wanda Nara sempre più impudente si gode la rinascita di Icardi

Wanda Nara occupa ogni spazio lasciato libero, appena trascurato, con la sapienza di chi riesce a gestire con sagacia immagine e, all’occorrenza, affari intesi come business. Adesso che gode anche di un recente credito (e non solo di critiche) da parte anche di quanti ricoprono ruoli più che autorevoli, vedi il caso dell’enforcement di Paolo Ziliani su twitter in materia di Inter, la moglie agente di Mauro Icardi ha scosso Instagram con i suoi ultimi post e le stories pubblicate a corollario.

Protagonista indiscussa in tv (Tiki Taka e prossimamente GF Vip) anche della sua campagna pubblicitaria per lanciare una linea di make up, Wanda ha riunito attorno a un tavolo il suo gruppo di lavoro costituito da modelle professioniste e wags, ritratte per l’occasione con Icardi al centro. Con loro anche i collaboratori professionali più fidati della Nara, il truccatore e parrucchiere Kenny Palacios e la fotografa Gaia Marconi.

Ma non è di questo post che si parla o non solo. L’amarezza della dida che recita “Ya nada queda del ultimo verano” è ironica quanto basta (come in una ricetta collaudata) per ribadire il gusto per la provocazione della signora Icardi, che indossa per l’occasione un costume oro molto audace.

A seguire una sequenza di tre foto della piccola Francesca, quattro anni, modella per un giorno per la collezione di cosmetici della mamma. Il tutto mentre in Francia cresce la stima e l’apprezzamento della stampa nei confronti di Mauro Icardi che ha ritrovato gol e fiducia con la maglia del PSG, dove è approdato dopo una stagione complicatissima all’Inter che pure dovrà giocare un ruolo nella questione riscatto.

Sempre che l’attaccante argentino decida di proseguire la sua carriera a Parigi e Wanda non riesca a individuare una strada alternativa, per rilanciare definitivamente la carriera di Icardi. Magari in un nuovo club.

VIRGILIO SPORT | 10-10-2019 12:38