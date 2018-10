Wanda Nara e il muro dei ricordi di Mauro Icardi

Wanda Nara, rigorosamente vestita di nero e d’azzurro, posta una foto di lei davanti al muro dei trofei di Mauro Icardi: ed è subito boom di like. Pantaloni lucidi e scarpe dal tacco vertiginoso lanciano nell’iperspazio la bella showgirl argentina con alle spalle una bacheca che immortala i momenti più importanti della carriera di Icardi all’Inter.

Il connubio tra la bellezza di Wanda e la bravura del capitano nerazzurro ha generato una miriade di like: nella foto è possibile ammirare tutti i palloni che Icardi ha spinto in rete tre volte nella stessa partita, oltre alle maglie storiche del numero 9 dell’Inter. Una foto che richiama il selfie postato dallo stesso Mauro Icardi appena qualche giorno fa: stesso muro dei trofei, e stessa fierezza negli occhi, lo sguardo di chi sa che la bacheca si arricchirà ancora di tante maglie e tanti palloni-ricordo di future triplette.

E la foto ha richiamato l’attenzione di tantissimi tifosi dell’Inter e non: c’è chi si augura che presto la mensola non riuscirà più a reggere tutti quei palloni; c’è chi suggerisce alla bella Nara di fare spazio alla prossima e imminente Champions League; e chi invece supplica Wanda di portare via Icardi dall’Inter, nella speranza che il campione argentino possa regalare i suoi gol a qualche altra squadra. Eppure quello tra Wanda, Mauro e il club nerazzurro sembra essere un matrimonio indissolubile che, nonostante i tanti venti contrari, continua a restare solido e impassibile ai giudizi esterni, diventando, anno dopo anno, un pezzo di storia del calcio italiano.

SPORTEVAI.IT | 11-10-2018 10:39