Wanda Nara e Mauro Icardi, la dedica per un compleanno speciale

Wanda Nara ha riservato una dedica particolare a Mauro Icardi, per il suo 28esimo compleanno, il decimo insieme. Per lei, educata a gestire l’immagine e gli affari pubblici del marito, quanto raggiunto è un insieme di sforzi congiunti, in una famiglia grande, accogliente: cinque figli, il PSG e le impreviste, ma innumerevoli complicazioni che si accompagnano alla loro scelta di resistere.

“10 compleanni insieme, e tanti sogni realizzati e tanti altri da esaudire .. Sei una di quelle persone che merita più di tre desideri e io sarò sempre lì cercando di darti tutto quello che posso e anche di più per renderti felice … Felice compleanno @mauroicardi ti amo”, le parole di Wanda su Instagram.

La crisi con l’Inter e la scelta di Parigi per Icardi

Contro le critiche e le avversità, Wanda si è rivelata la figura più agguerrita, presente e ferma nella famiglia Icardi. Ha deciso di trasferirsi a Parigi, quando le divergenze con i nuovi vertici dell’Inter erano tali, da contemplare soluzioni svariate ma non certo pacifiche. Nella diatriba tra Mauro e i suoi fratelli e la mamma, è riuscita a mantenere compattezza e solidità negando alcuna responsabilità nella distanza tra il marito e la sorella Ivana.

Dallo strappo al successo di Icardi e Wanda Nara

Ha trasferito i suoi cinque figli e si è reinventata in Francia, conservando intatta la sua popolarità come modella e showgirl in Argentina e in Italia, con un ruolo e una capacità di adesione ai dettami di questa esistenza rinnovata che le hanno donato una notorietà maggiore dello stesso Icardi, fino all’arrivo del nuovo allenatore Pochettino, in un ruolo assai marginale al PSG.

Il merito, indubbio e innegabile, è stato quello di aver saputo trasformare la crisi più complicata da gestire, nella carriera di Mauro, nella migliore delle opportunità. Per suo marito e anche per sé.

VIRGILIO SPORT | 19-02-2021 16:12