Wanda Nara ha atteso e si gode la rivincita: la resilienza paga

La parabola di Wanda Nara pare inarrestabile, anche dopo il successo in Champions. A Parigi è tra le testimonial più ambite, in questo nuovo corso e non lesina certo la sua partecipazione a simili iniziative, da lavoratrice ferrea e impegnata qual è e quale si è dimostrata in ogni circostanza, anche quando la sua presenza sembrava fin troppo ingombrante (pensiamo all’Inter e allo strappo che ha causato il trasferimento al PSG). Nulla che le impedisse, però, di partecipare a talk calcistici, a show, firmare una linea di cosmetici, prestarsi a iniziative benefiche e seguire i suoi cinque figli.

Wanda Nara e la rinascita di Icardi al PSG

La rinascita di suo marito Mauro Icardi al PSG è stata segnata dall’avvento in panchina di Mauricio Pochettino, molto più sensibile al talento dell’argentino rispetto al suo predecessore. Icardi non l’ha deluso e ha iniziato a macinare reti importanti. Nulla che oscuri l’egemonia di Wanda, ormai celebrità planetaria.

Soprattutto dopo gli ultimi post in cui ha celebrato, a modo suo, San Valentino con una dichiarazione strong, alla sua maniera e un post in lingerie che ha acceso il pubblico dei followers. Cosa che è avvenuta anche per l’ultimo proclama di sostegno e tifo nei riguardi del marito, che la vede con una maglia del PSG e un paio di jeans strappati.

La Champions di Wanda Nara

Un portafortuna per il PSG che ha superato in scioltezza il Barcellona, in Champions, e si è avvicinato a livelli altissimi che indurrebbero chiunque a dubitare – a questo punto – di un imminente rientro in Serie A di Maurito alla Juve o al Milan, come rivelò tempo fa la moglie agente del giocatore. Che, d’altronde, ci ha abituato a colpi di strategia.

VIRGILIO SPORT | 17-02-2021 10:26