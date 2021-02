Icardi provoca l'Inter e lusinga la Juve: Wanda Nara si prepara

L’eterno ritorno di quel vuoto in cui sono confluite, senza alcuno sforzo, le incomprensioni di mesi e mesi di lotte intestine, e neanche troppe silenziose, tra Mauro Icardi e l’Inter si traduce anche in una manciata di like, simbolo di un apprezzamento che rievoca un passato non troppo remoto.

Icardi, autore di una rete meravigliosa contro il Marsiglia, e rinato anche grazie al cambio in panchina al PSG con l’arrivo di Mauricio Pochettino ha deciso di esporsi in maniera inequivocabile, palesando il proprio apprezzamento nei confronti degli juventini che hanno postato le immagini e i commenti dopo il pari con l’Inter in Coppa Italia, che ne ha consentito il prosieguo.

I like di Icardi alla Juve: schiaffo all’Inter

L’immagine virale della foto scattata nello spogliatoio con la Juve di Andrea Pirlo al gran completo nell’esultare, condivisa praticamente da tutti i giocatori è stata apprezzata anche dall’attaccante argentino. Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno ricevuto un like che allude ad altro, forse.

Perché se non è lontano lo strascico e la sofferenza per l’epilogo voluto dall’ad Beppe Marotta sul contratto con Icardi all’epoca, altrettanto presente fu la Juve e in particolare fabio Paratici nel negoziare un possibile trasferimento a Torino di Mauro Icardi. Una eventualità che all’epoca venne valutata positivamente anche da Wanda Nara, moglie, agente e consigliera dell’attaccante argentino nella gestione del suo presente e del suo futuro calcistico. Non furono rari, ripercorrendo i passaggi del recente passato, gli incontri con Paratici per discutere su questa operazione.

Icardi-Juve, una lunga storia

Icardi era l’obiettivo numero uno quando poi i nerazzurri si tirarono indietro nel 2016 con la Juve che virò sull’epocale acquisto di Gonzalo Higuain, si è continuato a parlare di lui anche prima e dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, fino al momento del passaggio dell’ex capitano dell’Inter al PSG.

Questo apprezzamento così insistente ha attirato commenti critici da parte dei tifosi nerazzurri, che in parte lo rimpiangono ancora oggi, e riacceso i dubbi sulla eventualità di rimanere a Parigi anche nel futuro prossimo, contratto permettendo.

Gli ostacoli per l’arrivo a Torino di Icardi

Al netto dei rinnovi di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e il nodo Alvaro Morata, Mauro Icardi sarebbe uno degli attaccanti più interessanti da reclutare nel pieno della maturità e in una Juve ancora da capire e inquadrare. E a cui probabilmente, né Icardi, né Wanda Nara intenderebbero rispondere di no con una formula di pagamento e trasferimento adeguata.

VIRGILIO SPORT | 11-02-2021 09:31