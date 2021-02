Icardi e Wanda Nara, furto in villa: rubati orologi e gioielli

Le emblematiche foto di una vita al massimo, da autentica icona dello showbiz e della moda hanno sempre restituito di Wanda Icardi e di suo marito l’immagine di uno stile di vita lussuoso, espresso da entrambi. O almeno così pare dalle loro foto pubblicate su Instagram: capi griffati, gioielli, orologi e un numero imprecisati di omaggi a Wanda in qualità di testimonial per numerose case di moda e prodotti affini. Da autentica influencer.

Dopo lo juventino McKennie, in ordine di tempo, anche Icardi ha subito un furto nella notte tra sabato e domenica. L’ex capitano dell’Inter non c’era perché in trasferta con il suo PSG a Lorient. Secondo quanto reso noto dai media francesi, anche Wanda Nara non era presente al momento del furto.

Il bottino dei ladri: Icardi e Wanda Nara derubati di beni e preziosi

Secondo le prime informazioni, il bottino è stato consistente: stando ai siti francesi il valore dei beni sottratti agli Icardi dovrebbe ammontare a circa 400mila euro. A dare l’allarme domenica mattina, domenica 31 gennaio, è stato il personale alle dipendenze della coppia che vive in una residenza con piscina interna, a Neuilly-sur-Seine, nella periferia chic della capitale francese.

La triste sequenza dei giocatori del PSG

Gli inquirenti sono già al lavoro: è stata aperta un’inchiesta e gli agenti hanno già rilevato impronte e tracce di Dna utili all’indagine. Secondo L’Equipe si tratta di una sequenza nera di furti che interessano i giocatori del club parigino, dopo il precedente della rapina ai danni di Rico, portiere della squadra. Nel 2019 era toccato a Dani Alves, allora al PSG subire un furto in casa e l’anno precedente Thiago Silva.

Ora dovranno ricostruire l’esatto elenco dei beni sottratti Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara che non ha ancora commentato sui social la triste vicenda di cui sono rimasti vittima.

VIRGILIO SPORT | 01-02-2021 13:16