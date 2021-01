Furto in casa Icardi: bottino da capogiro

Dopo Weston McKennie, anche Mauro Icardi ha subìto un furto a casa. L’attaccante del PSG, mentre era in trasferta con la squadra a Lorient, è stato derubato nella sua villa.

Non c’era nessuno in casa, i ladri hanno potuto portarsi via senza problemi gioielli, orologi, accessori e capi di abbigliamento di lusso per almeno 400 mila euro. Non è il primo caso tra i giocatori del club campione di Francia e finalista della Champions League lo scorso anno.

Solo la scorsa settimana è stato il turno del portiere Rico. Nel 2019 è toccato a Dani Alves, mentre nel 2018 anche Choupo-Moting e l’ex Milan Thiago Silva sono state vittime di furto. Il difensore del Chelsea per un bottino stimato a 1,2 milioni di euro, incluso un orologio da 600mila euro.

OMNISPORT | 31-01-2021 23:36