Wanda Nara, vittoria in tribunale: l'annuncio e la prossima mossa

Wanda Nara ha vinto di nuovo. E lo ha annunciato in un modo inconsueto, considerando la gravità della vicenda che l’ha interessata. Durante una diretta, Wanda ha svelato infatti ai suoi follower su Instagram, rispondendo alla domanda, di aver vinto la causa intentata per un video assai controverso.

In un frangente totalmente giocoso, quale il “Vero o Falso” sul social, Wanda Nara ha diffuso una notizia indirettamente, di riflesso. A questa domanda:

“È vero che hai vinto in tribunale contro Google e Yahoo per averti mostrato in un video porno?”, la Nara ha replicato così: “Vero”.