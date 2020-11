La quarantena senza limiti di Wanda Nara è un tripudio:nuovo post

L’ascesa di Wanda Nara sui social è inarrestabile. E così tra una cavalcata, gli impegni scolastici dei suoi cinque bambini e l’incognita PSG per il marito, l’attaccante argentino Mauro Icardi, Wanda si ritaglia sempre più uno spazio (social) anche a Parigi.

La quarantena di Wanda Nara a Parigi esplosiva

La sua quarantena è iniziata e prosegue sotto il segno della provocazione, divertita e maliziosa, in una crescente ammirazione da parte anche dei transalpini che osservano con più interesse le compagne, mogli, fidanzate dei campioni reclutati da Leonardo rispetto al recente passato. L’ultimo scatto in biancheria della Nara, che poco lascia all’immaginazione, è un tripudio di cuori su Instagram. Segnale che per un Icardi in crisi, c’è una Wanda Nara che continua a conquistare celebrità.

Sotto la torre Eiffel, Wanda Nara ha conquistato una discreta popolarità grazie ai rapporti commerciali che sta intessendo con le prestigiose maison di moda francese che ha sempre prediletto, anche durante gli anni milanesi. In Italia, Wanda aveva raggiunto un pubblico vasto e popolare, anche grazie alle sue partecipazioni televisive a Tiki taka versione Pardo e al Grande Fratello Vip al fianco di Pupo e Alfonso Signorini. Poi è stata Parigi e una gestione forse più equilibrata della famiglia e dei rapporti in qualità di agente con gli interlocutori giusti.

Le difficoltà di Icardi al PSG

Che Icardi torni in Serie A si parla e scrive da molto, ma non vi è ancora nulla davvero di concreto, tangibile. E se con Thomas Tuchel e Leonardo la relazione sembra complicata malgrado le dichiarazioni pubbliche, non si può dire che Wanda non curi le eventuali destinazioni italiane.

D’altronde il clan Icardi ha investito e molto su Milano e solo pochi mesi fa, Wanda e Mauro avevano acquistato e ristrutturato un appartamento con vista in zona Porta Nuova, non molto distante dalla sede dell’Inter. Da qui l’ipotesi Milan, come ammesso dalla stessa Wanda tempo fa, e la solita Juventus che in questa delicata fase di definizione potrebbe trovare in Icardi (attaccante fresco, ma esperto e puntuale) una soluzione per Andrea Pirlo.

VIRGILIO SPORT | 17-11-2020 13:09