A Wanda Nara basta un selfie per accendere riflettori e polemiche

Come ama fare, in questi mesi in cui ha affrontato quarantena e anche l’incubo Covid, Wanda Nara è ricorsa ai social per sdrammatizzare e per ritagliare attimi di leggerezza. Dagli eventi parigini (pochi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia) agli impegni legati alla sua famiglia e ai suoi cinque figli: la sua esistenza quotidiana, complici eventi promozionali, è descritta sui social e esposta anche a critiche e osservazioni spesso non gradevoli, tant’è che i commenti sono ultimamente chiusi o moderati.

Wanda Nara, selfie troppo sensuale spacca i social

Eppure proprio perché è Wanda Nara, il gioco dei social risulta comunque e sempre sul filo della provocazione tra immagini caste e quelle assai ardite: selfie in bagno con didascalie maliziose quanto basta miscelati a buoni propositi e attività fisica, questa è la ricetta della signora Icardi nonché moglie e agente dell’attaccante argentino, sempre al centro di una trama, di una suggestione, di un gradito ritorno.

Anche la sua ultima passione, quella per i cavalli e per il polo che in verità nutriva già da tempo immane e che aveva trasmesso ai figli, i quali hanno e mostrano grande amore per gli animali e la natura.

La passione quasi sconosciuta di Wanda Nara

Su Instagram è un tripudio di immagini, scatti che la ritraggono in un maneggio con una tuta elegante e raffinata. Poi c’è l’autoscatto allo specchio che ha spaccato l’Internet, ha raccolto commenti e osservazioni, fatto proseliti e destato perplessità. Una scena davvero sensuale, sebbene l’ambientazione sia quasi casalinga, come spesso avviene per Wanda. E le nudità quasi non si contengono, tanto sono straripanti. “Todo lo que queda es invierno”, scrive nella dida esibendo un fisico tonico e audace.

VIRGILIO SPORT | 11-11-2020 11:34