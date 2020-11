Tornano l'esuberanza e il gusto per la provocazione di Wanda Nara

Come solo lei riesce a fare, una sua immagine in bikini sul bordo della loro piscina coperta, all’interno della villa parigina scelta come dimora del clan Icardi, genera una moltitudine di cuori e commenti senza remora né fine. Wanda Nara sa produrre una moltiplicazione di reazioni tra le più disparate: c’è chi la ama, chi la trova profondamente distante dai propri gusti e chi le riconosce un talento per la notizia, comunque vada e comunque andranno le cose.

Wanda Nara “sola in casa”: Mauro Icardi il suo presente

Da esperta conoscitrice del mondo mediatico e dei social, la moglie agente di Mauro Icardi (di cui si parla per via di un plausibile ed eventuale ritorno a Milano, sponda Milan, e un cortese interessamento anche della solita Juventus) si è presentata ai suoi followers in una posa esuberante, godereccia e goliardica anche se provocante.

La paura è alle spalle per Wanda Nara e la sua famiglia

E la didascalia che recita “Sola in casa” è un annuncio che significa pausa, dagli impegni di Icardi e dei figli che, con la coppia, occupano le stanze della loro residenza parigina. Il Covid che ha colpito la famiglia Icardi al rientro da Ibiza e acuito le divergenze tra Wanda e l’ex marito Maxi Lopez, padre di tre dei suoi cinque figli, sembra ormai alle spalle. E Wanda si mostra serena e sorridente. E nuovamente leggera.

VIRGILIO SPORT | 05-11-2020 12:59