Inter, i messaggi di Icardi e Wanda Nara fanno discutere i tifosi

Mauro Icardi stuzzica e fa discutere il mondo Inter. Sui social l’ex bomber nerazzurro, attualmente al Paris Saint Germain, ha ricordato il derby contro il Milan del 15 ottobre di tre anni fa, quando con una sua tripletta decise la stracittadina contro i cugini rossoneri, finita per 3-2.

Maurito ha postato una sua foto dell’esultanza con maglia mostrata alla folla dopo il rigore decisivo, forse uno dei momenti più alti della sua esperienza a Milano, prima della diatriba rinnovo, della perdita della fascia da capitano e della separazione traumatica, conclusasi con il riscatto definitivo da parte del Psg negli scorsi mesi.

Come didascalia Icardi ha scritto una frase chiara, che molti tifosi hanno inteso come provocatoria: “Siamo stati ciò che non si racconta e non si ammette, ma mai si dimentica”.

Mauro non è l’unico con un po’ di nostalgia. Anche Wanda Nara negli scorsi giorni è tornata in Italia e ha pubblicato la foto della casa milanese con vista sullo stadio di San Siro.

OMNISPORT | 15-10-2020 15:38