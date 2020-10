Mercato Milan: Icardi pronto a diventare rossonero

Mauro Icardi è sotto contratto con il PSG. Il suo accordo con i parigini vale sino al giugno del 2024. Tuttavia, sono diverse le voci che lo vorrebbero vicino ad un clamoroso ritorno in Serie A, il campionato in cui è diventato grande.

A Parigi, come ribadito più volte dall’agente/compagna Wanda Nara, Maurito sta bene. In realtà, a livello sportivo, non è uno dei giocatori cardine del club e questo sembrerebbe pesargli abbastanza. Vorrebbe avere più considerazione e spazio.

Diversi media francesi parlano di un suo addio già durante il mercato invernale. Mauro Icardi è legatissimo alla Serie A e, in particolare, alla città di Milano. Insomma, ci fosse una possibilità di rientrare, l’ex capitano dell’Inter la prenderebbe in considerazione.

E la possibilità, secondo alcuni media francesi, ci sarebbe. Mauro Icardi potrebbe diventare un nuovo attaccante del Milan. Il PSG pare interessato a Ismael Bennacer, una delle colonne del centrocampo rossonero.

Insomma, da non escludere uno scambio di giocatori. Da capire se il Diavolo sia davvero dell’idea di portarsi a casa Mauro Icardi. Chiaramente Zlatan Ibrahimovic ha un’età tale da far pensare che, prima o poi, bisognerà trovare un erede.

Mauro Icardi, dati alla mano, è una garanzia a livello di gol realizzati. Con l’Inter, in sei stagioni, ha segnato 124 gol in 219 partite ufficiali. E’ ancora piuttosto giovane (classe 1993) e conosce perfettamente il calcio italiano.

Per ora si tratta di una semplice voce. Il suo nome tornerà sicuramente di moda a gennaio. La città di Milano è nel cuore di Maurito. Il Milan potrebbe diventare la sua nuova casa. Potrebbe diventare rossonero.

