Wanda Nara torna a giocare: la serenità ritrovata dopo i timori

L’alternanza di selfie sensuali a pose con la famiglia, serena e sorridente, rallegrano il suo profilo Instagram: nel mondo di Wanda Nara, dopo il timore legato alla positività di Mauro Icardi e il superamento del coronavirus senza conseguenze, c’è ora spazio per riflessioni sintomatiche si grande distensione. Non certo nei riguardi dell’ex marito, Maxi Lopez, che ha accusato Wanda di comportamenti negligenti a discapito dei loro figli. Ma questa è una vicenda annosa e segnata da battaglie legali che si sono celebrate, in ogni sfaccettatura possibile, nelle aule competenti.

La quarantena di Wanda Nara si è conclusa

Per Wanda Nara, che ha trascorso la quarantena con il marito, i loro cinque figli e il suocero Juan (da sempre al fianco di Mauro), questo isolamento si è concluso con sollievo e l’impegno di seguire a Parigi i suoi bambini in un quotidiano nuovo. Molto più concentrata sulle loro attività: scuola, sport, gioco e anche la promozione del proprio brand in attesa di nuove attività.

Durante l’isolamento vissuto, la moglie agente dell’attaccante argentino del PSG ci ha allietati con pose ai limiti del voyerismo, quasi ironiche, così come lei stessa sa mostrarsi. Nella sua splendida dimora parigina, una villa accogliente con piscina al coperto, ha accolto e permesso di trascorrere quei giorni con ogni cautela possibile.

L’addio a GF Vip e Tiki Taka per Wanda Nara

Icardi è tornato a giocare e Wanda segue con attenzione quotidiana i bimbi, lontana dalla televisione per ora. L’addio al Grande Fratello Vip, noto e ovvio da tempo, sembra ormai lontano così come il nuovo corso di Tiki Taka che è condotto in questa edizione da Piero Chiambretti, affiancato da Francesca Barra e da Francesca Brienza.

VIRGILIO SPORT | 02-10-2020 09:55