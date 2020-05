GF Vip: Wanda Nara, il gelo di Signorini equivale all'esclusione

Dalla sua quarantena, all’interno della villa sul lago di Como che Mauro Icardi le ha donato in occasione del suo compleanno, Wanda Nara continua a manifestare la serenità di sempre. Eppure il suo futuro è incerto. Il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, che aveva siglato una alleanza contrattuale e di immagine con Mediaset, pare sia un’esperienza che per quanto interessante non si ripeterà. Almeno per ora, nulla è certo.

GF Vip: Alfonso Signorini omette il nome di Wanda Nara dal cast

L’indiscrezione non è poi tale, perché sarebbe stato lo stesso Alfonso Signorini ad aver asserito con convinzione in una diretta Instagram con l’amica e collega Simona Ventura che “Pupo è confermatissimo”, evitando di citare la signora Icardi. Strategia? Sarebbe bello, bellissimo, capirlo. D’altronde il GF Vip è un buon prodotto che, anche il prossimo autunno, l’azienda di Cologno Monzese, ha pianificato. E quanto avverrà, stando alle anticipazioni dello stesso Signorini dovrebbe garantire maggiori garanzie al suo pubblico.

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

“In questi giorni stiamo facendo delle call su Zoom con tutto il team”, ha inoltre svelato il giornalista, “Il GF inizierà a settembre, sarà un autunno impegnatissimo. Ci saranno di nuovo le doppie puntate, come in Spagna. All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa”. Una parte del cast sarebbe già confermata, tra l’altro.

Di Wanda, opinionista voluta dal direttore di Chi con convinzione e una certa astuzia, non ne ha parlato. Che si sia voluto creare un caso dopo una partecipazione che ha contribuito a conferire, in non pochi casi, una indubbia vivacità? D’altronde anche alla vigilia dell’ultima, tormentata edizione, per via dell’emergenza coronavirus e dei sospetti legati alla salute degli inquilini della casa di Cinecittà, si erano susseguite ipotesi suggestive tra cui quella relativa a Giulia De Lellis, molto apprezzata da Signorini.

Giulia De Lellis opinionista del GF Vip?

Ebbene, che sia l’influencer la prescelta? Su questo tema, Wanda Nara non si è ancora pronunciata. Come non ha permesso che nulla trapelasse sul futuro del suo compagno e attaccante del PSG. La moglie agente del giocatore continua a curare la preparazione di quel che verrà con l’attenzione e l’intelligenza dimostrata, fino a questo momento.

VIRGILIO SPORT | 12-05-2020 18:33