Wanda Nara, post scatena gli haters contro Marica Pellegrinelli

Wanda Nara non abbandona mai il suo pubblico. Nonostante la quarantena, che sta trascorrendo con il marito Mauro Icardi, i suoi cinque figli e il suocero, sul lago di Como nella splendida villa regalatale dal compagno, Wanda cura con attenzione i suoi canali social mantenendo alto il livello di attenzione o di distrazione, se preferite, in particolare su Instagram.

Wanda Nara e Marica Pellegrinelli: il punto d’incontro

Se già il suo ultimo post aveva suscitato ilarità tra i followers, quello pubblicato poche ore fa ha provocato una sequenza di commenti scaturiti dall’intromissione (o semplice commento, se volete) di un personaggio assai noto: Marica Pellegrinelli.

Che cosa ha prodotto un intervento così inaspettato e inimmaginabile? A segnare il filo rosso che congiunge la signora Icardi a Marica, al centro di un triangolo amoroso non ben definito con l’ex Eros Ramazzotti, è stato il testo di una canzone di Elisa riportato nella didascalia da Wanda Nara.

“Io non te lo chiedo mai , ma portami al mare 🌊,,,”, si legge nella dida.

A seguire il commento della Pellegrinelli, la quale è stata immediatamente e interrogata dai followers della Nara, poco incline e concilianti nei confronti di Marica:

“Non ti fidare

Sai quando ti dico che va tutto bene così

E perdonami, sono forte, sì

Ma poi sono anche fragile ♥️”, le parole.

Molto pacata la sua replica, decisamente più composta dei commenti al suo intervento, tra allusioni a Eros Ramazzotti (spesso citato e ascoltato dalla stessa Wanda) e accuse – neanche troppo velate – per via delle sue scelte sentimentali.

La quarantena sul lago di Como: Wanda Nara lavora per Icardi

Una sequenza di reazioni che nelle intenzioni della stessa moglie agente dell’attaccante del PSG è oltre ogni aspettativa, o almeno non in tema con l’immagine sensuale e provocante postata da Wanda Nara, impegnata nel mostrare i risultati fisici della sua quarantena.

Un lockdown che, come ha reso noto la stessa Wanda, ha deciso in accordo con Mauro di trascorrere sul lago di Como lasciando definitivamente Parigi, per via della scadenza del contratto di affitto da loro occupato nella capitale francese e per sancire con alte probabilità la separazione dal PSG.

Le indiscrezioni si susseguono, ma Icardi ha un ruolocomunque innegabile nelle triangolazione interiste: che sia perché Leonardo desidera portare al PSG Lautaro Martinez o per girare l’argentino, una volta riscattato, alla Juventus poco conta. Anche la prossima sessione di calciomercato sarà all’insegna delle decisioni di Icardi e consorte.

VIRGILIO SPORT | 06-05-2020 15:28