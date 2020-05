Wanda Nara rompe il silenzio dalla quarantena per provocare

Wanda Nara non ha mai interrotto la quarantena, se non per curare i social e salutare in diretta i suoi estimatori durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, che ha goduto di un intervento, molto equilibrato, da parte di Mauro Icardi. Il tutto nel rispetto delle regole di contenimento sociale imposte per arginare l’emergenza coronavirus, verso cui Wanda ha sollecitato il suo pubblico pubblicando messaggi di sensibilizzazione e anche di ringraziamento nei riguardi del personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19. Anche il post dedicato all’infermiera Denise, ne è la dimostrazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi, quarantena da sogno sul lago di Como

Dalla sua villa magnifica, sul lago di Como, dove si è rifugiata dopo aver lasciato Parigi, con il marito (attaccante del PSG al centro di un intrigo di mercato), i suoi cinque figli e il suocero Juan, Wanda continua a destare l’attenzione dei suoi ammiratori e dei suoi detrattori postando messaggi assai vari.

Alle torte e alla cucina, che costituisce uno dei principali divertimenti anche per i suoi bambini, la Nara alterna scatti decisamente sensuali in cui esibisce la sua prorompente avvenenza e qualche problema di ordine quotidiano, come la cura di sé e della sua immagine. Ciò nonostante una sgradevole vicenda che riguarda la diffusione di alcune sue immagini.

Scatto provocante scatena i fan di Wanda Nara su Instagram

All’ultimo scatto, un ricordo forse di una vacanza trascorsa sul mare, che è accompagnata da una dida nostalgica “Tantas ganas de esto , respirar profundo y sentir el mar 🌊 ustedes ganas de que tienen ?”, segue un selfie sexy quanto basta, come in una buona ricetta.

Wanda Nara, infatti, con il viso pulito chiede ai suoi followers se abbandonare il biondo assoluto che caratterizza i suoi capelli per lasciare posto al suo colore naturale. Il tutto con un reggiseno dai colori accesi che ha scatenato i suoi seguaci. Numerosi gli interventi vip che, trra serio e faceto, hanno consigliato la signora Icardi in fatto di look.

Almeno fino alla prossima trovata dell’instancabile Wanda Nara.

VIRGILIO SPORT | 04-05-2020 10:10