Wanda Nara compie un gesto per l'infermiera che lotta il Covid-19

Wanda Nara ha un talento per gli altri. Forse non lo sa, ma quel gesto di umana comprensione che attraverso Instagram ha reso di dominio pubblico è la conferma di quanto sia seguita e apprezzata da un pubblico anche distante da certi stereotipi e non ancora avvezzo a figure, come Wanda.

Mauro Icardi e Wanda Nara: post per la fan in corsia

Ciò per dire che la moglie agente di Mauro Icardi è riuscita a commuovere e a emozionare accogliendo la richiesta del compagno di un’infermiera impegnata nella lotta contro il Covid-19, che tanto sta segnando il nostro Paese e le famiglie colpite dalla malattia.

Sul suo profilo, da cui ha in precedenza mandato messaggi di estrema attenzione sul tema facendo la scelta decisa di non partecipare anche all’ultima puntata del GF Vip per salvaguardare il suocero Juan e la sua governante, Wanda ha risposto alla richiesta con un ulteriore tributo.

Il post per l’infermiera anti Covid-19 che ha commosso

“Ciao Wanda 🖐️ so che che non risponderai ma ci provo… domani è il compleanno della mia compagna denise , è sempre stata è lo è tutt’ora grande fan di Mauro, lei è infermiera tutti i giorni sta combattendo in ospedale contro questo maledetto virus, in questo periodo dove nemmeno si può festeggiare sarebbe fantastico ricevere i vostri auguri per rendere un compleanno particolare un po’ speciale…. Grazie lo stesso ❤️🙏 Ciao , certo che ho visto tuo messaggio; Un abbraccio 🤗 forte forte di parte di tutta la mia famiglia lo so che sarà un compleanno speciale .. ti ringrazio a te il lavorò che tutti voi state facendo per noi Grazie 🙏🏻 @_deniseforte Ti manderò un regalo di parte nostra @mauroicardi che sicuramente ti farà felice .. Tanti auguri 🥳 un abracio anche per tuo compagno che ha pensato a te con tanto amore #iorestoacasa”. Questo il testo del messaggio dedicato a Icardi e a sua moglie.

Come leggerete, nella parte conclusiva, Wanda ha riservato il suo personale ringraziamento all’infermiera, riservandole la promessa di un dono speciale al pari del suo importantissimo contributo.

VIRGILIO SPORT | 21-04-2020 12:34