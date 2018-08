Icardi regala una villa sul lago a Wanda Nara

Mauro Icardi ha regalato a Wanda Nara una villa da sogno sul Lago di Como. A darne notizia via social la moglie e agente dell’attaccante dell’Inter: l’hashtag #micasadecomo gracias @mauroicardi non lascia adito a dubbi.

La villa è situata per la precisione a Brienno. “Deve aver deciso in poco tempo, quella villa era in vendita fino a una ventina di giorni fa, tanto che c’erano diversi interessati, poi l’agenzia che aveva il mandato l’ha tolta dal mercato spiegando che stava conducendo una trattiva privata”, sono le parole del sindaco Francesco Cavadini a Il Giorno.

Icardi ha speso circa 2,4 milioni di euro per chiudere l’affare: la casa è costituita da due unità immobiliari, la villa vera e propria e una dependance, e ha inoltre una darsena privata, costruita negli anni sessanta.

“Non pensavo che Icardi prendesse possesso della villa così com’è: la casa è stata costruita 50 anni fa e anche se è in buone condizioni necessita di qualche piccola sistemazione. Mi auguro che Icardi si trovi bene da noi. Di sicuro in paese troverà la tranquillità che Milano non può dargli e un contesto naturale unico”, continua il sindaco.

La famiglia Icardi conosce bene la zona, non lontana da Milano. Negli ultimi giorni il giocatore argentino e la moglie sono stati visti spesso sul lago, come testimoniano anche i post sui social network di una gita in kayak tra Brienno e Torriggia. Oltre a lui, tra i vari storici interisti che hanno preso casa nella zona ci sono il vice presidente Javier Zanetti e l’allenatore del Triplete José Mourinho.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 14:20